Gökhan Çıra: Beni eşimle vurmaya kalkmayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maç iyi bitmedi. Fernando Muslera ile Gökhab Çıra arasında çıkan hengame polisin gelmesiyle son buldu.

"BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN"

Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra, maç sonrası yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler.

Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." ifadelerini kullandı.

MUSLERA: SADECE SAYGI DUYMASINI İSTEDİM

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya saldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Muslera, "Futbola başladığım ilk günden beri öğrendiğim şey, oynadığım kulüplere saygı göstermek. Biliyorsunuz, rakipte oynayan bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu ilk maçtan sonra saygısızlık yaptı. Ben maçtan sonra yanına gidip bu camiaya saygı duymasını söyledim. Madem böyle bir iddia ortaya atıyorlar, görüntülerle kanıtlasınlar. En ufak bir şekilde bir video, bir görüntü gösteremezler" ifadelerini kullandı.