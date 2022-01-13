Gökhan Çıra, boşandığı eşi Selin Ciğerci'ye "Hazır mısın prenses?" diye seslendi! Kimse bu kadarını beklemiyordu! "Lütfen şaka olsun"

2019 yılında evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci evliliklerini bitirme kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili 2022'nin ilk günlerinde barıştı ve aşklarını da sosyal medyadan duyurdu. Aşklarına tam gaz devam eden ikili ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

YÜZÜNÜ GÖĞSÜNE KAZITIYOR

Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.

Gökhan Çıra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Hazır mısın prenses" yorumunda bulundu. Çıra'nın üstsüz halini görenler "Şaka mı bu?", "Lütfen şaka olsun" gibi yorumlar yaptı.