Gökhan Çıra gemileri yakarken Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi! Bağları tamamen kopardılar!

2019 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin evliliği kötü bitti. Ciğerci ile kendisinden 15 yaş küçük olan Çıra, 9 Eylül'de evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ve birlikte kurdukları markada çalışmaya devam eden ikili, aralarındaki tüm bağları kopardı.

"HAYATINDA BAŞARILAR"

Dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çıra, iş ortaklıklarının da bittiğini açıklayarak, "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim." dedi.

RESTİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülenen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin iş ortaklığını bitirmek istemesiyle ilgili "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" demişti.

BASKETÇİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Gökhan Çıra'nın bu açıklamasının ardından Gossippasta isimli magazin sayfası Selin Ciğerci'nin basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendikleri fotoğrafı paylaştı.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir ise Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya fenomeninin gerçek aşkı merak ediliyor...