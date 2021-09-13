Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci her şeyi açıkladı! "Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı"

2019 yılında Gökhan Çıra ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci 2. sayfa programına telefonla bağlanarak mal paylaşımı da dahil birçok konuya açıklık getirdi.

"TAŞINMAZLARI GÖKHAN'LA BÖLÜŞTÜK"

Bugün TV8 ekranında yayın hayatına başlayan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, evliliğinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizerek "Sürekli evde ve işte birlikteydik. Böyle olunca sorunlar yaşamaya başladık. Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Geçen sene markama kaç milyon teklif edildiğini biliyorsunuz. 18 milyon euroya katarlılar satın almak istedi. Ama ben kabul etmedim. Yarın öbür gün çocuklarım olursa şirketimi onlar devam ettirsin istiyorum. Gökhan'la aldığımız taşınmazlarımız oldu bunları da bölüştük. İlişkimizi reklam için kullanmadık. Hayatı ikiye ayırdık arabalar benim umurumda değil" açıklamasında bulundu.

"TÜM DÜNYA ÜSTÜME DE GELSE ÇOCUK HAYALİME ENGEL OLAMAYACAK"

Çıra ile yurt dışında evlat edinme planları da olan Ciğerci, "5 tane şirketin bir tanesinde Gökhan'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu paralar kazanırken o da vardı her şey hakkı. Benim hayatım işten ibaret. İçime attım o gece her şeyi. Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama maalesef ayrıldığımız için olmadı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan'ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun." şeklinde konuştu.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'dan boşanır boşanmaz ilk hamlesiyle dikkat çekti! Aralarındaki mal paylaşımının detayları da ortaya çıktı!

Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!