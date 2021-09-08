Gökhan Çıra - Selin Ciğerci boşanıyor mu? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden boşanıyor?

Çıkardığı kozmetik markasıyla iş kadınlığına adım atan Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ortaya atılan bu söylentinin gerçek olup olmadığı merakla araştırılıyor. Peki Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor mu? Gökhan Çıra - Selin Ciğerci neden boşanıyor?

GÖKHAN ÇIRA - SELİN CİĞERCİ BOŞANIYOR MU? GÖKHAN ÇIRA VE SELİN CİĞERCİ NEDEN BOŞANIYOR?

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme gelmiş ve aylarca konuşulmuştu. Eşinin sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; Selin Ciğerci'nin genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından Selin Ciğerci'nin de eşi Gökhan Çıra'yı Tolga Polat ile aldattığı söylentileri yayılmıştı.

Tüm bu olayların üstü bir şekilde kapatılsa da çiftin evliliğine devam etmeyeceği ve 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddia edildi.

Henüz Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi