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Gökhan Çıra'dan aşk evliliği itirafları

Futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalarla aşk evliliği yapmış olduğunu bir kez daha kanıtladı: "Söz konusu karın olduğunda gözüm kara, ona bir şey olursa kendimi öldürürüm!"

Gökhan Çıra'dan aşk evliliği itirafları

Futbolcu Gökhan Çıra, 10 ay önce evlendiği eşi Selin Ciğerci ve aşk hayatı hakkında merak edilen soruları cevapladı. Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda özel hayatına dair Ertem Şener tarafından sorulan sorulara cevap veren Çıra, eşi hakkında herkesi kıskandıracak yorumlarda bulundu. 

Gökhan Çıra'dan aşk evliliği itirafları

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ BİLE BELLİ

Eşi Selin Ciğerci  ile 18 yaşındayken tanışan ve her fırsatta aşkını dile getiren futbolcu Çıra, programa Ciğerci'den habersiz katıldığını söyledi. Söz konusu karısıysa gözünün kara olduğunu belirten Çıra, daha önce sosyal medyada uzun süre konuşulan çocuk sahibi olma dileğinin devam ettiğini vurgulayarak ikiz çocuk istediklerini, isimleriniyse 'Yiğit ve Saadet' koyacaklarını söyledi.

Gökhan Çıra'dan aşk evliliği itirafları

"EŞİM BÖYLE BİRİ"

Ertem Şener'in 'Çocuğunuz eşinizinki bir yaşam tarzını benimserse ona da evet der misiniz?' sorusuna "Ben ona karışmam. Çünkü eşim böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin’e sormam gerekir. Selin’in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum." şeklinde cevap veren Çıra, bu sözlerinin ardından evde, aile reisinin kendisi olduğunu belirtti. 

Gökhan Çıra'dan aşk evliliği itirafları

"ONA BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ertem Şener'in, 'Ona bir şey olsa ne yaparsın?' sorusu üzerine eşine olan aşkını bir kez daha dile getirmekten çekinmeyen Çıra, “Çok büyük konuşmayayım ama ya kendimi öldürürüm ya da deliririm. Biz kavga ettiğimizde Selin evden gittiğinde bile kafayı yiyorum.” cevabını verdi.



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