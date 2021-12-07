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  3. Gökhan Çıra'dan aşk paylaşımı! Gizemli sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin ardından aradığını o da buldu!

Gökhan Çıra'dan aşk paylaşımı! Gizemli sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin ardından aradığını o da buldu!

Selin Ciğerci ile yollarını ayıran 25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı. Çıra yeni sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökhan Çıra'dan aşk paylaşımı! Gizemli sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin ardından aradığını o da buldu!

25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında Selin Ciğerci ile 2 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Selin Ciğerci'nin basketbolcu yeni sevgilisinin ardından Gökhan Çıra da kısa sürede gönlünü başkasına kaptırdı.

EMOJİYLE PAYLAŞTI

Yeni sevgilisiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, sevgilisinin yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi.

Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.

Gökhan Çıra'dan aşk paylaşımı! Gizemli sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin ardından aradığını o da buldu!

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