Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt ve Figen Civan'ın birlikte sunduğu “Canlı Masa” isimli magazin programına, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay konuk oldu. Canlı yayında Selin Ciğerci hakkında konuşan Akay, herkesi şoke etti.

İNGİLTERE'DE EVLENMİŞ

Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Gökhan Çıra ile boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz sene İngiltere'de bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile evlendiğini iddia eden Onur Akay ağızları açık bıraktı.

TAŞIYICI ANNEDEN ÇOCUĞU VAR

Gökhan Çıra'nın boşanmanın ardından Mina Ceran'la fotoğrafını da yayınlayan Akay, boşanmanın nedeninin ihanet olmadığını Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için gerçekleştiğini dile getirdi.

"SELİN CİĞERCİ ALDATMIŞ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

Canlı yayında bu olayı Deniz Akkaya'nın da bildiğini ve belgelerini gördüğünü dile getiren Onur Akay, "Aslında Selin Ciğerci bir şekilde aldatmış gibi görülüyor. Ben onlara yakın kişilerden bu konuyu çok uzun süre araştırdım. Anlaşmalı bir şekilde boşanmalarının tek sebebi Selin Ciğerci'nin Türkiye'de yasal olmayan taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istemesi. İngiltere'de bir anne ayarlamış geçen sene ve anneyi bulduktan sonrada Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı ile evlenmiş Selin Ciğerci. Çocuk da hatta doğmuş" ifadelerini kullandı.