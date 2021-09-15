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  3. Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz hafta ani bir kararla boşandılar. Bunun üzerine ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Selin Ciğerci ile ilgili canlı yayında anlattıklarıyla şaşırttı.

Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

Ünlü sunucu Yasemin Bozkurt ve Figen Civan'ın birlikte sunduğu “Canlı Masa” isimli magazin programına, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay konuk oldu. Canlı yayında Selin Ciğerci hakkında konuşan Akay, herkesi şoke etti.

İNGİLTERE'DE EVLENMİŞ

Geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Gökhan Çıra ile boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz sene İngiltere'de bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile evlendiğini iddia eden Onur Akay ağızları açık bıraktı.

Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

TAŞIYICI ANNEDEN ÇOCUĞU VAR

Gökhan Çıra'nın boşanmanın ardından Mina Ceran'la fotoğrafını da yayınlayan Akay, boşanmanın nedeninin ihanet olmadığını Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için gerçekleştiğini dile getirdi.

Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

"SELİN CİĞERCİ ALDATMIŞ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

Canlı yayında bu olayı Deniz Akkaya'nın da bildiğini ve belgelerini gördüğünü dile getiren Onur Akay, "Aslında Selin Ciğerci bir şekilde aldatmış gibi görülüyor. Ben onlara yakın kişilerden bu konuyu çok uzun süre araştırdım. Anlaşmalı bir şekilde boşanmalarının tek sebebi Selin Ciğerci'nin Türkiye'de yasal olmayan taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istemesi. İngiltere'de bir anne ayarlamış geçen sene ve anneyi bulduktan sonrada Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı ile evlenmiş Selin Ciğerci. Çocuk da hatta doğmuş" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'dan tek celsede boşanan Selin Ciğerci hakkında Onur Akay tarafından ortaya atılan iddia pes dedirtti!

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