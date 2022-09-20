Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra'nın yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? Sedef Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

GÖKHAN ÇIRA'NIN SEVGİLİSİ KİM? SEDEF BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Eskiden sunuculuk yapan Sedef Bekiroğlu, şimdilerde ise YouTube kanalı olan 'Ofsayt' üzerinden sosyal medya fenomenlerini ve gündem olan isimleri ağırladığı bir program yapıyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken Sedef Bekiroğlu'nun sosyal medyada 130 bini aşkın takipçisi bulunuyor.