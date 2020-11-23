Gökhan Ergün tehdit mesajları aldığı Selin Ciğerci'yi sözleriyle yerden yere vurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Selin Ciğerci'den tehdit mesajları aldığını söyleyen ve bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal medya fenomeni ve DJ Gökhan Ergün, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. O çarpıcı açıklamalar ise kameralara böyle yansıdı.