Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu ile görüştü!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına bir hafta kala ligde 7. sırayı garantileyebilen Fenerbahçe için işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Mart ayından beri teknik direktörü bulunmayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda tecrübeli isimlere takımı emanet etmek istiyor. Önümüzdeki sezona sportif direktör olarak başlayacak olan Emre Belözoğlu, kadro planlamasında da büyük rol üstleniyor.

Bu doğrultuda eski Fenerbahçe'li Gökhan Gönül ve menajeri Ahmet Bulut ile görüşme gerçekleştiren Emre, yeni sezonda Gökhan'ı takımda görmek istiyor.

Ajansspor'un haberine göre Arnavutköy'de bir mekanda buluşan 3 isim, Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye tekrar kazandırmanın yollarını arıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül'ün, siyah-beyazlı formayı giymekten memnun olduğu belirtildi. Ancak Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül ile devam etmek istese de tecrübeli oyuncunun ücretinde yarı yarıya indirime gitmesini bekliyor.

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. İkili uzun yıllar A Milli Takım'da da birlikte oynadı.

Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.