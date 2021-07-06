Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Ülkede psikolojik savaş yaşanıyor, hedefte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var!Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? KYK ödemeleri başladı mı? İşte KYK ödeme sorgulama ekranı!Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in hocası değişti | İşte yeni isimPınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmediAdnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2021 | 59 öğretim üyesi alınacak! Başvuru detayları belli oldu...SON DAKİKA! FETÖ'nün yargı yapılanmasına büyük çelme: 66 mahrem imam hakkında gözaltı!Süper hücre nedir, ne demek? Süper hücre yağışı nedir? Zararlı mı?Görenler tanımakta zorlandı! Songül Karlı yıllar önceki halini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma katılması ile birlikte kamp hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları devam ediyor. İstanbul'da başlayan yeni sezon çalışmalarına katılmayan Gökhan Gönül son olarak Topuk Yaylası'nda olan kamp çalışmalarında da yer almamıştı. Son gelen bilgiler doğrultusunda oyuncu ile yolların ayrılacağı bildirildi..

Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Gökhan Gönül sarı lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarında yer almıyordu. İlk olarak İstanbul'daki çalışmalarda görünmeyen Gökhan Gönül, sarı lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon çalışmalarında da yer bulmadı. Bunun üzerine ise Fenerbahçe ile Milli saüğ bekin yollarının ayrılacağı ifade edildi. 

Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR

36 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den gelen teklifler olduğunu ifade edildi. Ancak Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Deneyimli oyuncunun aklında futbolu bırakmak gibi bir düşünce de bulunuyor. 

Oyuncunun menajeri ve ailesi ile görüşecek kariyeri hakkında bir karar vereceği ifade edildi.

Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT