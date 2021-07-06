Gökhan Gönül hakkında karar verildi | Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Gökhan Gönül sarı lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarında yer almıyordu. İlk olarak İstanbul'daki çalışmalarda görünmeyen Gökhan Gönül, sarı lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon çalışmalarında da yer bulmadı. Bunun üzerine ise Fenerbahçe ile Milli saüğ bekin yollarının ayrılacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR

36 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den gelen teklifler olduğunu ifade edildi. Ancak Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Deneyimli oyuncunun aklında futbolu bırakmak gibi bir düşünce de bulunuyor.

Oyuncunun menajeri ve ailesi ile görüşecek kariyeri hakkında bir karar vereceği ifade edildi.