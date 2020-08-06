Gökhan Gönül kimdir? Nereli? Hangi takıma transfer oldu?

Sarı Lacivertli kulüple resmen anlaşan Gökhan Gönül futbol camiasının başarılı oyuncularından biri...Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan oyuncunun, bugün açıklanan haberle sarı lacivertli kulübe resmen döndüğü duyuruldu.

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde kuaför baba ve ev hanımı annenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lı olduğu biliniyor. Gökhan'ın ailesi Gökhan 6 yaşında iken Bursa'ya taşındı. Mahallede top oynarken ağabeyleri onu Bursa Yolspor'a götürdü ve bu takımda seçmelere kısa boyuna rağmen başlangıçta kaleci olarak başladı. Bir gün denenmek için çok sayıda kaleci gelince antrenör ona "Geç ileride oyna" dedi. Performansımı gördükten sonra da "Bundan sonra kaleci değilsin" dedi. O düzeyde hangi mevkide oynadığı belli olmadığından Gökhan topu alıp herkesi çalımlayarak rakip kaleye kadar gidiyordu. Sadece boş zamanlarında top oynamak için gidiyordu takıma. Ama hocası Mehmet Kirazoğlu üzerine çok düştü.

Normal antrenmanların dışında akşamları ona özel çalışmalar yaptırdı. Bir gün A takımın antrenörü ise "Yarın A takımın maçı var, sen de oynayacaksın" dedi. Gönül için 14-16 grubunda oynamak bile büyük bir olaydı, çünkü henüz 13 yaşındaydı. Orada ise 30 yaşında futbolcular oynuyordu. Selam vermeye bile çekindiği insanlardı. Ama o dönemki hocası Ramiz Hoca onu o takımda oynattı. 14-16 takımında libero, genç takımda orta saha, A takımda ise forvet ve orta saha oynuyordu. Genç ve A takımda oynamaya başlayınca 14-16 takımının kaptanı oldu. O dönemki takımı ise Play-off'ta Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursaspor'la ilk defa berabere kaldı ve libero oynamasına rağmen üç golü de Gönül atmıştı. Hasan Bora Gökhan'ı beğendi ve Bursaspor'a istedi. Ama arkadaşları arasında oraya gidip de başarılı olamayan örnekler bulunduğu için kabul etmedi. O maçtan sonra Galatasaray da oyuncuyu istedi. Takımın başında Fatih Terim vardı. İstanbul'a gitti, görüştü. Ailesinden izin almak için Bursa'ya döndü. Ama o sırada Gençlerbirliği devreye girdi ve 2002 yılında onu transfer ettiler.

Gençlerbirliğine 17 yaşında transfer olduktan sonra 2002 – 2003 yılında ilk sezon PAF takımda 20 maça çıktı. 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği’nin ikinci takımı olan Oftaşspor kulübünde oynatıldı. 3. lig’de yer alan bu takımda ise 27 maça çıkıp 5 gol attı ve takımı ile sezonu şampiyon bitirdi ve bir üst lige çıktı.

2004-2005 sezonunda Hacettepespor’a (GB Asaşspor) kiralık olarak verildi. 2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği’nde oynarken sakatlık geçirince yine Oftaşspor’a gönderildi. O sezon 17 maça çıkan Gönül, 3 gol attı ve takımı ile şampiyonluk gördü..

2006-2007 sezonunda Süper Lig’de oynayan Gençlerbirliği kadrosunda oldu. 2004 yılındayken Galatasaray futbol kulübü Gökhan Gönül’ü istemiş ama Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav 2.5 milyon Euro istediği için transfer gerçekleşmemiştir.

2016 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Gönül, bugün itibarı ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE, GÖKHANI AÇIKLADI

Beşiktaş'tan ayrılan sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadelerine yer verildi.