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Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

Gökhan Göz ismi bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Vatandaşlar bu ismin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Göz'ün biyografisi...

Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

Gökhan Göz ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olmasıyla tanınıyordu. Fatoş Yelliler ile yaşadıkları sansasyonel aşkla da tekrar gündemde yerini aldı. Bu bağlamda, Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Göz'ün biyografisi...

Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

İş insanı Gökhan Göz,1989 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Samsun Bafra'lı olan Göz'ün, otomotiv ve gıda alanlarının yanı sıra inşaat ve hizmet sektörlerinde girişimleri bulunmaktadır. Eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılması magazin gündeminde oldukça yer almıştı. 

Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

Genç yaşlarından itibaten ticaret alanında yer alan Gökhan Göz, şahsına ait ilk ticari girişimi olan, "GG Rent A Car' ı 2009 yılında kurmuştur. Gökhan Göz bu firmasını 3 yıl içinde 400 araçlık bir filo şirketi haline getirdikten sonra, 2012 yılında "Gökas Filo"şirketini kurup markalaşmaya karar vermiş ve bu konuda şirketini global pazarda temsilcilik edecek yapıya ulaştırmıştır. Operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Gökas Filo'nun bünyesinde binlerce araç bulunmaktadır. Benzer olarak Gökas Filo markalara sahip şirketlerin yüzlerce araçlık filolarını yönetmektedir. Gökas Filo sadece başarılı firmaların kabul görüldüğü kiralama sektörünün öncü çatı STK oluşumu TOKKDER'in (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) üyesidir.

Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

Ünlü arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile birlikteliği bulunan Gökhan Göz'ün mutluluk pozları kameralara takılmıştı. Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı olaylı ilişki de magazin gündeminde oldukça yer kaplamıştı.

Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi

İlk evliliğini yaptığı Aslı Hanım'dan 'Azra Nur' ve 'Gökalp' adlarında iki çocuğu bulunmakta.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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