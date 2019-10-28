Gökhan Günaydın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | İSYÖN yönetim kurulu başkanı kimdir? | İSYÖN | İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.

Gökhan Günaydın İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İŞYÖN) yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Çıkan haberlerin ardından birçok kişi internette Gökhan Günaydın hakkında arama yapmaya başladı. Peki Gökhan Günaydın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Günaydın, 1964'te Amasya'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Günaydın, 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Günaydın'ın çok sayıda makalesi ve kitabı bulunuyor. Günaydın, 24. Dönem'de Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Günaydın, CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yaptı.