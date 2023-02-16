Gokhan Huner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Huner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Huner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Huner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Huner 1 Mayıs 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Huner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Huner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokhan Huner'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Huner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Huner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gokhan Huner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Huner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Bigaspor

12 Eylül 2019 yılında Karabiga Bld

31 Ocak 2020 yılında Bozcaadaspor

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Gokhan Huner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Huner şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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