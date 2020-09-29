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  3. Gökhan İnler, Adana Demirspor'a imza attı!

Gökhan İnler, Adana Demirspor'a imza attı!

Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, transferde iddialı bir hamle gerçekleştirdi. Gökhan İnler, Adana Demirspor'a 1+1 yıllık imza attı.

Gökhan İnler, Adana Demirspor'a imza attı!

Gökhan İnler, son dakika haberine göre, Adana Demirspor ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu güney ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı. 36 yaşında İnler, son olarak Başakşehir'de forma giymişti. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan tecrübeli oyuncu, serbest durumda bulunuyordu.

Adana Demirspor, transferi sosyal medyadan duyurdu:

 

 

Kariyeri boyunca birçok üst düzey kulüpte forma giyen Gökhan İnler, toplamda 523 maça çıktı. 523 maçta 30 gol 37 asistle oynadı. Profesyonel kariyerinin büyük bir bölümü İtalya Serie A'da geçiren İnler, İtalya'da 259 maça çıktı. 

Gökhan İnler, transferi, "Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım." sözleriyle duyurdu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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