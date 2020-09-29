Gökhan İnler, Adana Demirspor'a imza attı!

Gökhan İnler, son dakika haberine göre, Adana Demirspor ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu güney ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı. 36 yaşında İnler, son olarak Başakşehir'de forma giymişti. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan tecrübeli oyuncu, serbest durumda bulunuyordu.

Adana Demirspor, transferi sosyal medyadan duyurdu:

Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.İsviçre Milli Takımında yıllarca görev yapan ve ülkemizde Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında oynadı.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/uDKnicLWM0 — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 29, 2020

Kariyeri boyunca birçok üst düzey kulüpte forma giyen Gökhan İnler, toplamda 523 maça çıktı. 523 maçta 30 gol 37 asistle oynadı. Profesyonel kariyerinin büyük bir bölümü İtalya Serie A'da geçiren İnler, İtalya'da 259 maça çıktı.

Gökhan İnler, transferi, "Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım." sözleriyle duyurdu.