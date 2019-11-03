Gökhan İnler: “Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum”

İstanbul Maratonu'nda kendi kurduğu vakıf için koşan Gökan İnler, "Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. 2 sene önce durumu olmayan çocuklara yardım etmek için bir vakıf kurdum. Herkesi çocuklar için davet ediyorum" dedi.

41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda, kendi kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı adına koşan Gökhan İnler, koşu öncesi açıklamalarda bulundu. Hedefinin çocuklara yardım etmek olduğunu belirten Başakşehirli futbolcu İnler, "2 sene önce bir vakıf kurdum. Durumu olmayan çocuklara yardım etmek için. Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. Herkesi çocuklar için davet ediyorum. Spor önemli bir şey. Onun için katılıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da çocuklarımıza yardım ederiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların siyah-beyazlı kulübe yardım için başlattığı kampanyaya destek olan İnler, "Bunu çok ön plana çıkartmak istemiyorum. Benim nereden geldiğimiz herkes biliyor. Küçük bir jest Beşiktaş için. Herkes beni biliyor, taraftarlar beni tanıyor. Onun için başka bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA