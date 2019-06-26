Gökhan Meral doğum gününde Samsunspor’a imza attı

Yılport Samsunspor'un 2018-2019 sezonunda TFF 2'nci Lig'de ligi şampiyon bitirip TFF 1'inci Lig'e yükselen Keçiörengücü'nden transfer ettiği Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1991 doğumlu olan defans oyuncusu Yılport Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine takımın Teknik Menajeri Yücel Uyar'da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Teknik Menajer Yücel Uyar, "2019-2020 futbol sezonunun ilk transferini gerçekleştiriyoruz. Gökhan arkadaşımız Keçiörengücü oyuncusu. Kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Bizim transfer listemizin üstünde olan ve izlediğimiz oyunculardan birisiydi. Aramızda olmasından, bizim formamızı giymesinden son derece biz mutluyuz. İnşallah Yılport Samsunspor camiasına hayırlı olacak. İyi performans sergileyeceğinden şüphemiz yok. Çünkü kendisi iyi bir profesyonel, devamlılığı son derece yüksek olan bir arkadaşımız. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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Takımdan gönderilecek isimlerin de belli olduğunu belirten Yücel Uyar, "Gönderilecek isimler belli. Hoca ile gerekli istişareler yapıldı. Şu anda sadece 2 isim söyleyeceğim. Onları da kendilerine tebliğ ettiğimiz için söyleyeceğim. Biri İrfan Başaran, diğeri de İshak Doğan'dır. Kendilerine teşekkür ettik ve kulüp bulmalarını söyledik. Önümüzdeki kadro planlamasında ikisinin de olmayacağını söyledik. Yeni sezon için kendilerine başarılar diledik" diye konuştu.

MERAL: SÜPER LİGE TRANSFER YAPTIM

Samsunspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Gökhan Meral, "Samsunspor gibi büyük bir camiada gurur verici bir durum. Ben ile birlikte ailem de gururlandı. Buraya Keçiörengücü gibi şampiyon bir takımdan geldim. Orada şampiyon olduk ama şampiyonluğu tam tadamadım. İnşallah bu sene burada şampiyonluğu tadıp daha büyük bir sevinç, mutluluk yaşamak isterim. Bana "birinci ligden niye ikinci lige geldim" diye sorular soruyorlar. Ama kimse farkında değil, ben Süper Lig'e transfer yaptım. Bu benim için futbolculuk başarısıdır" şeklinde konuştu.

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DHA