Kanal D' de yayınlanacak olan Aşkın Tarifi adlı dizinin oyuncu kadrosunun belli olmasıyla birlikte dizide rol alacak oyuncular merak edilmeye başlandı. Gökhan Niğdeli'nin de dizide yer alacağı haberinin duyulmasıyla birlikte dizi izlemeyi seven vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Gökhan Niğdeli kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz...

GÖKHAN NİĞDELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Niğdeli 1975 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını da doğup büyüdüğü İstanbul'da tamamladıktan sonra birçok farklı iş deneyimi gerçekleştirmesinin ardından tiyatro ile ilgilenmeye karar vermiştir. Niğdeli, Can Gürzap ve daha bir çok usta ismin bulunduğu Dialog Oyunculuk eğitimini tamamlamış, Meddahlık ve Orta oyunu konusunda da almıştır. Ayrıca bir çok organizasyonda gösteri yapmıştır.

Eti Tiyatrosu bünyesine 2005 yılında dahil olan Gökhan Niğdeli, 2012’ye kadar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs dahil bir çok çocuk ile buluşmuştur. Çocuk tiyatrosunun yanı sıra kısa film, sinema film, dizi ve reklam çalışmalarında yer almıştır. Anaokullarında ve özel okullarda sunuculuğun yanı sıra Drama Öğretmenliği yapmıştır.

Uzun süre Mask Organizasyon bünyesinde Organizasyon Şefi olarak çalışan Niğdeli, bir çok firma, şirket ve derneğin sunuculuğunu üstlenmiş ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. 2017’de çocuklara ve yetişkinlere Masal anlatımına başlamıştır. Ayrıca ünlü masal anlatıcısı Judiht Liberman tarafından açılan Anlatma Okulunu bitirmiştir. 2017’den bu yana eşi ile birlikte Pitikapo ile Masalı sanat ile buluşturmaya devam etmektedir.

46 yaşındaki Gökhan Niğdeli'nin, Sanat eğitmeni eşi Emel Niğdeli'den Ali isminde bir oğlu vardır.

Gökhan Niğdeli Oynadığı sinema ve diziler:

Güzel Günler Göreceğiz, Patron Mutlu Son İstiyor (Nikah Memuru), Ya Nasip Ya Kısmet (İmam), Ulan İstanbul (Muhtar), Bayram Abi (Cemal), Aşk Laftan Anlamaz (Kamuran), Yeşilçam ve Aşkın Tarifi. 2021 yılı itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi isimli diziye dahil olmuştur. Dizi de Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran ve Yasemin Baştan gibi isimler de rol almıştır.