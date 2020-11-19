Gökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen arasında kriz giderek büyüyor!

Ünlü pop yıldızı Gökhan Özen'in 2010 yılında nikah masasına oturduğu Mehmet Sevigen’in kızı Selen Sevigen ile 4 yıl önce ayrılma kararı almış ve boşanmıştı. İki çocukları olan çiftin arasındaki gerilim boşanma sonrasında giderek arttı.

Sevigen eski eşi hakkında “Babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” için dava açtı.

Sevigen dava dilekçesinde “Davalı, telefon konuşmalarında çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır” dedi.



Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ve gizlilik kararı bulunan davanın ilk duruşmasına, Selen Sevigen ve avukatı Handan Bakbak ile Gökhan Özen’in avukatı Göksu Testereci katıldı.

"ANNENİZ GÖRÜŞMEMİZE İZİN VERMİYOR"

Duruşmada söz alan Selen Sevigen, “Telefon konuşmalarında davalı, çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır. Eve geldiği dönemde de sözlü hakaretleri nedeniyle aramızda tedbir dosyası söz konusudur. Koşullar ağırlaşmasın diye savcılığa şikayetçi olmadık” dedi.

Avukatı Handan Bakbak ise “Davalı, çocukları çok yoğun bir şekilde telefonla arayıp, uzun uzun radyasyona maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gökhan Özen’in avukatı da müvekkilinin, anne hakkında olumsuz bir söyleminin söz konusu olmadığını, zaten çocukların da uzun süre anne ile vakit geçirdiklerini söyledi.

Hakim, kişisel ilişki ile ilgili uzman raporu alınmasına, davalı baba ile çocukların her gün saat 16.00-17.00 arasında telefon ya da başka bir dijital platformda iletişim kurmalarına karar verdi.

Ayrıca tarafların, çocuklar ile telefonla ya da yüz yüze görüşmelerinde, birbirleri hakkında herhangi bir olumsuz söylemde bulunmamalarına ve tarafların tüm delilleri ile tanıklarını bildirmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

