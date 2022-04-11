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  3. Gökhan Özen’e tazminat şoku! Ünlü şarkıcı eski eşinin ailesine tazminat ödeyecek

Gökhan Özen’e tazminat şoku! Ünlü şarkıcı eski eşinin ailesine tazminat ödeyecek

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’e eski eşinin ailesi tarafından manevi tazminat davası açıldı. Davanın sonucuna göre, Gökhan Özen, tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gökhan Özen’e tazminat şoku! Ünlü şarkıcı eski eşinin ailesine tazminat ödeyecek 117

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 