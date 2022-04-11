Gökhan Özen’e tazminat şoku! Ünlü şarkıcı eski eşinin ailesine tazminat ödeyecek

Gözlerini ve aşk mektubunu ensesine dövme yaptırmıştı! Brooklyn Beckham evlenir evlenmez Nicola Anne Peltz'in soyadını aldı! Anne Victoria Beckham çıldırdı!

Ceyhun Kazancı'dan flaş açıklamalar! Beşiktaş'ta takımdan gidecek futbolcular belli oldu! Hepsiyle vedalaşılacak...

Altın fiyatlarında değişken dönem! Gram, çeyrek ve ONS altın fırladı! İşte güncel altın fiyatları...

Oruç tuttuğunu açıklayan Aygün Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! "Hayattaki en büyük derdim bu olsun"