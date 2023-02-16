Gokhan Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Ozer 31 Ocak 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Ozer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokhan Ozer'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gkhndrkeymn/

Gokhan Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gokhan Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2011 yılında Araklıspor

23 Temmuz 2012 yılında Sivas Dört Eylül

3 Temmuz 2015 yılında Niğde Belediye

14 Ağu 2017 yılında Kızılcabölük

20 Ağu 2019 yılında Ağrı 1970 Spor

17 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

4 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

Gokhan Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Ozer şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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