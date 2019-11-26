Gökhan Tepe, öğretmenler için Bursa'da sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Gökhan Tepe konseri ilgi gördü.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte Tepe, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlerden büyük beğeni aldı.

Özel bir kolejin Bursa'daki okullarından yaklaşık bin 200 öğretmenin katıldığı etkinlikte, önce şehit öğretmenler anıldı ardından da öğretmenliğin erdemine ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından Tepe, sevilen şarkıları öğretmenlerle birlikte söyledi.

Özel eğitim kurumunun Genel Müdürü Nihat Bingölbalı, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, zorlaşan eğitim koşullarında sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, bu bilinçle eğitime yaklaştıklarını söyledi.





Kaynak: AA