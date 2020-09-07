Gökhan Töre hangi takıma transfer oldu? | Gökhan Töre Beşiktaş'a mı transfer oldu?

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. BeIN Sports'un haberine göre; Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

Geçen senelerde Beşiktaş'ta oynayan deneyimli Gökhan Töre, böylelikle yuvaya döndü. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeyi planlayan iki İstanbul ekibi, Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak istedi. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda, "Töre için Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre ve Afriyie Acquah'ın transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, "Gökhan Töre'ye Beşiktaş ve Galatasaray'dan ilgi var. Gökhan için şu anda kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Gökhan Töre'yi bonservis bedeli olmadan bir yere göndermeyiz. Yeni Malataspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayız. Afriyie Acquah için İtalya'dan transfer teklifleri var." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman hakkında da konuşan Adil Gevrek, "Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın sözleşmesi devam ediyor. Hikmet Hoca ile yüz yüze görüşme yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza önemli isimleri takviye edeceğiz. Mutlaka çilek transferlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, bu sezon Malatyaspor forması ile 28 maça çıktı. 28 maçta 2 gol 5 asistle oynayan Töre'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre (20 Ocak 1992, Köln), Sol açık mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden West Ham United'ta kiralık olarak forma giymektedir. Aktris Esra Bilgiç ile birliktedir.Gökhan, Almanya'ya göç eden aslen Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya geldi. Futbola Adler Dellbrück takımında başladı. Bayer Leverkusen'in altyapısına geçti.2007 yılında Bayer Leverkusen'in U-17 takımında oynamaya başladı. O sezon ilk kez oynanmaya başlanan U-17 liginin sonlarına doğru goller bulmaya başladı. Batı grubunda üçüncü olan Leverkusen U-17'sinde 15 maçta 4 gol kaydetti.Sonraki sezon U-19 takımında sezona başlayıp 1 maçta forma giyen Töre, sezonun geri kalanını U-17 takımında geçirdi, ancak sezonun ilk yarısındaki 4 maçta forma giydi ve 1 gol attı.30 Ocak 2009'da Töre, 500.000 € karşılığında İngiliz ekip Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea takımının Ricardo Quaresma'yı kiralamasından sonra Chelsea'nin sezon içinde yaptığı ikinci ve son transferdi. U-18 takımında forma giydi.2009-10 sezonunda Töre, Chelsea forması ile rezerv ligde forma giymeye başladı. Sezon içinde 6 maçta forma giydi. Bunların ilki 24 Ağustos 2009'da Aston Villa karşısındaydı. Maçların çoğunda ikinci yarıdan oyuna dahil oldu. Ayrıca FA Youth Cup'ta Chelsea U-18 takımında forma giydi. Yarı finalde Blackburn Rovers'a bir gol de kaydetti. İki final maçında da forma giyen Töre, kariyerinin ilk kupa şampiyonluğunu yaşamış oldu. Sezon sonunda A takımla ilk kez antrenmanlara çıkan Töre, 49 numaralı formayı alsa da forma şansı bulamadı.11 Haziran 2013 tarihinde Beşiktaş kulübü, Gökhan Töre'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Teknik Direktör Samet Aybaba döneminde Beşiktaş feda dönemiydi.Takımı gençleştirme operasyonu ile kulube katılan genç ve yetenekli oyunculardan biri Gökhan Töre oldu. 18 Ağustos 2013 tarihinde Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Trabzonspor karşısında profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü de atmıştır.Hemen ertesi hafta Kayseri Erciyesspor maçında da golünü bulan Töre, bu takıma karşı ligin ikinci yarısındaki maçı da boş geçmemiş, sezonu ise 4 gol ve 7 asistle tamamlayarak takımının önemli hücum silahlarından biri olmuştur.

3 Haziran 2011'de Belçika ile oynanan EURO 2012 eleme maçı kadrosuna Guus Hiddink tarafından dahil edilerek ilk kez Türkiye Millî Futbol Takımı'na çağrıldı ancak forma şansı bulamadı.İlk millî maç performansını 10 Ağustos 2011'de Türk Telekom Stadyumu'nda Estonya maçında gösterdi. Euro 2012 elemelerinde Hiddink'in güvendiği isimlerdendi. Play-off'lar dahil olmak üzere 6 eleme maçında forma giydi ancak Hırvatistan'a elenerek şampiyonaya katılamadılar.