Gökhan Zan, Hatay için yardım istedi! Gözyaşlarıyla seslendi: "Yalvarıyorum size sesimiz olun"

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay için yardım isteyen eski futbolcu Gökhan Zan, gözyaşları içinde yardım istedi. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar, kış, kıyamet… Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler yalvarıyorum size sesimiz olun" dedi.

Melahat Ersoy
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Gökhan Zan, Hatay için yardım istedi! Gözyaşlarıyla seslendi: "Yalvarıyorum size sesimiz olun"

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde hissedildi. Bu depremin ardından saat ardından saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan depremler Maraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da can kaybına neden oldu.

Gökhan Zan, Hatay için yardım istedi! Gözyaşlarıyla seslendi: Yalvarıyorum size sesimiz olun

YARDIM İSTEDİ

Depremin ardından Hatay'da zor durumda olduklarını ifade eden eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım istedi.

Gökhan Zan, Hatay için yardım istedi! Gözyaşlarıyla seslendi: Yalvarıyorum size sesimiz olun

GÖZYAŞLARIYLA SESLENDİ

Gözyaşları içinde seslerinin duyurulmasını isteyen Zan şunları söyledi:

"Arkadaşlar, ne olursun sesimizi duyun. Hatay çok kötü. Yalvarıyorum sesimiz olun. Çok kötü Hatay. İnsanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes en kaz altında. Millet kurtarılmak için yalvarıyor, elimizden bir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Ne olursunuz sesimiz olun, yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtarılmaya çalışıyor. Herkes çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Hatay olarak terk edilmişiz.

Sesimizi duyan yok. İnternet yok, hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun, başka bir şey istemiyorum. Kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş, Defne bitmiş. Hatay, her yer bitmiş. Çok kötü durumda her yer. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet… Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler yalvarıyorum size sesimiz olun. Kötü durumdayız. Hatay’ı daha fazla öne çıkartsınlar, kötü durumda burası. Perişanız. Kimseyi tanımıyorum ama yalvarıyorum. Hepimiz çok kötüyüz. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek.”

Gökhan Zan, Hatay için yardım istedi! Gözyaşlarıyla seslendi: Yalvarıyorum size sesimiz olun

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