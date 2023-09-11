Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü "101 Mahalle Projesi" kapsamında Salihli'ye bağlı Gökköy mahallesinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü "101 Mahalle Projesi" kapsamında Salihli'ye bağlı Gökköy mahallesinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri "101 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Salihli'ye bağlı Gökköy mahallesini ziyaret etti.

Mahallerine yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden Gökköy mahalle muhtarı Cavit Urf, "Köyümüzün içme suyu, kanalizasyon hattı yenilendi. Köyümüzün içi bayır olduğundan taş döşeme yapıldı. 30- 40 bin metre taş döşendi. Cengiz Başkan'a, Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. Gökköy mahalle sakini Ramazan Özel de; "Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz sürekli kendisini destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Mahallemize yaptıkları için teşekkür ediyoruz, yardımlarını her zaman bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Gökköy Mahallesi’nin alt ve üst yapısı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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