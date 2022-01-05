Gökmen Karadağ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Gökmen Karadağ'ın biyografisi

Gazeteci ve sunucu Gökmen Karadağ'ın biyografisi merak ediliyor. Haberimizde bu bilgilere yer verdik. Bu bağlamda, Gökmen Karadağ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Gökmen Karadağ'ın biyografisi...

GÖKMEN KARADAĞ KİMDİR?

52 yaşındaki Gökmen Karadağ, 10 Nisan 1970 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Gazeteci ve sunucu Karadağ, İzmir Fen Lisesi'ni tamamlamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girmiş, bu bölümden 1995 senesinde mezun olmuştur.

Eğitim aldığı alanda bir müddet çalışan Karadağ, Türkiye’de Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından desteklenen bazı projelerde mali ve mühendislik denetimlerinde görev üstlendi. Türkiye'nin ana endüstriyel kuruluşlarının ar-ge uygulamalarını ve potansiyellerini araştıran Gökmen Karadağ,Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe MIS projelerinde de görev yaptı.

Medya sektörüne 1996 yılında yönelen Karadağ, MEB tarafından verilen Türk Dili, Fonetik, Artikülasyon, Diksiyon eğitimlerini görmüş, 6 ay sonunda Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası almıştır.

Türkiye'de yayın hayatına giren ilk televizyon kanalları HBB(Dış Haber Muhabiri), Kanal 6 (Bu Sabah ve Bu Gece Programları), Star Tv(Haber muhabiri), BRT ve Kanal D(Çalar Saat Programı) gibi kanallarda göreve muhabirlikle başlamış sonrasında haber sunuculuğuna kadar yükselmiştir.

Gökmen Karadağ uzun seneler TV8 bünyesinde çalışmıştır. Haberaktif ve 8. Gün programlı ile izleyici tarafından benimsenmiştir. Bunların yanı sıra aynı kanalda Danışma ve İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın tv8 kanalını satın almasından sonra kanaldan ayrılmıştır.

Gökmen Karadağ, Haberaktif programı ile 2006 yılında Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği tarafından En İyi Gece Haber Kuşağı Programı seçilmiştir.. 2012 yılında ise Antalya Televizyon ödülleri kapsamında En İyi Haber Tartışma Programı ödülünü almıştır.

1999 yılında eğitime devam etme kararı alarak önce Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri bölümünde yüksek lisansını tamamlamış. 2005 yılında ise aynı alanda Doktora yapmıştır. Gökmen Karadağ, Eğitim Fakültesinde de pedagojik formasyonunu aldıktan sonra akademisyen olarak görev yapmaya başlayarak; Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Gökmen Karadağ, 2000 senesinden bu yana Konuşma Mekaniği, Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri, Etkili Yazma Teknikleri, İş Sunumlarında Profesyonelleşme, Medya Eğitimi, Liderlik İletişimi, Sağlık İletişimi konularında eğitimler ve seminerler vermekte olup, bireysel koçluk da yapmaktadır.

Gökmen Karadağ, 2020 yılında Halk TV kanalında gece Haberakitf Kriz masası adlı programı sunmaya başlamıştır. Buradaki görevinden 30 Ekim 2021 tarihinde ayrılmıştır.