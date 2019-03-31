Göksel Arsoy, Ozan Güven oylarını kullandı
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı.
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı. 83 yaşındaki ünlü oyuncu oy kullanma işleminin ardından, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı. Oyuncu Ozan Güven de, öğle saatlerinde gelerek aynı okulda oyunu kullandı.
(FOTOĞRAF)
DHA
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