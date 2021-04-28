Anka Haber Ajansı Ahmet Dirican görevinden istifa etmişti. Dirican'ın istifası sonrası ANKA Haber Ajansı'nda üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Peki Göksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir? İşte ayrıntılar...

GÖKSEL BOZKURT KİMDİR?

Göksel Bozkurt, 1985'te "stajyer" olarak gazetecilik hayatına başladı

Göksel Bozkurt, sektörde1988’den sonra profesyonel olarak pek çok kurumda devam etti. Ulus, Günaydın, Hürriyet, Akşam, Yankı Dergisi, Evrensel, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Star ve Birgün gazetelerinde muhabir, parlamento şefi ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Hürriyet Daily News ile Referans Gazetelerinin parlamento büro şefi olarak görev yapan Bozkurt, son olarak ANKA'nın Ankara bürosunda Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

GÖKSEL BOZKURT ANKA HABER AJANSI GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mİ OLDU? | ANKA HABER AJANSI YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ KİMDİR?

ANKA Haber Ajansı'nda üst düzey bir görev değişikliğine gidildi. ANKA'nın Ankara'daki Genel Müdürlük ofisinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Göksel Bozkurt, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturdu.

Dün, Genel Müdür Ahmet Dirican'ın istifasıyla gündeme gelen ajansın İzmir'de kurulacak yeni ofisinin hazırlıkları da devam ediyor.