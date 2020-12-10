Göksel Gümüşdağ: Irkçılık yapan hakemleri futboldan ihraç edin

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklama ile UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

8 Aralık Salı günü PSG ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 13. dakikasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuş Webo maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Demba Ba maçın 4. hakemine "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" diyerek büyük tepki göstermişti.

PSG'li futbolcular da bu ırkçı saldırı karşısında duyarsız kalmadı ve hakem kadrosuna büyük tepki göstermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, 6. hafta mücadelesinde Fransa 1. Lig temsilcisi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. 8 Ocak Salı günü oynanan fakat 4. hakem Constantin Sebastian Colțescu'nun 14. dakikada Başakşehir teknik heyetinden Pierre Webo'ya ırkçı söylemi sebebiyle ertelenen mücadele dün kaldığı yerden devam etmişti. Maç, 5-1 PSG'nin galibiyeti ile sona ermişti..

PIERRE WEBO KİMDİR?

Pierre Achille Webó Kouamo, 20 Ocak 1982 tarihinde doğdu. Kamerunlu eski futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev yapmaktaydı.

Futbola ülkesinde Kouogat altyapısında başladı. Daha sonra Gambiya ekiplerinden Real de Banjul'da oynadı. 2000 yılında Uruguay'ın prestijli ekiplerinden Nacional'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

YER ALDIĞI KULÜPLER

Nacional

Primera División (Uruguay): 2001, 2002

Osasuna

Copa del Rey: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2012-13

Süper Lig: 2013-14

Türkiye Süper Kupası: 2014