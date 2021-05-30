Göksu: CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İBB yönetiminin yarın İBB Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini belirten Göksu, takipçilerine konuya ilişkin bir soru yöneltti.

Tevfik Göksu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor.

İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?"

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun paylaşımına gelen bazı yorumlar şu şekilde:

- Kabul edin neden müdehale ediyorsunuz seçmen razı ki getirdi. Bırakın da görsünler kimi kime tercih ettiklerini...

- Bir tarafım İstanbul bunu hak etti onay verin diyor bir tarafım da kurunun yanında yaşta yanacak engel olun diyor. İki arada bir derede kalmak böyle bir şey işte.

- İzin verin zam yapsın. Yeter artık arkasını toplayıp durmayın...

%50 zam yapsınlar