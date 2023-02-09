Göksu Öngören Özgür kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk sunucusu Göksu Öngören Özgür 'ün biyografisi

CNN Türk muhabiri Göksu Öngören Özgür başarılı program sunuculu ile ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Göksu Öngören Özgür 'ün televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Göksu Öngören Özgür kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Göksu Öngören Özgür'ün biyografisi haberimizde...

GÖKSU ÖNGÖREN ÖZGÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MUASTAFA BERBER'İN BİYOGRAFİSİ

Göksu Öngören Özgür 3 Eylül 1989 tarihinde asker bir babanın ikinci çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlk okul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

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Göksu Öngören Özgüri üniversiteyi ise Beykent Üniversitesi İletişim fakültesi İletişim ve Tasarım bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu sırada Trt Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 3 yılın ardından ekrana çıkmaya başladı. Lisans tezi için çalışmaya bir yıl ara vermek zorunda kaldı. Lisans tezini "Siyasal İletişim ve Propaganda" konusunda hazırladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli yerel ve ulusal kanallarda çalıştı. Sunduğu haber bültenlerinin hem editörlüğünü hem de sunuculuğunu yaptı.

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Göksu Öngören Özgür 3 Eylül 1989 tarihinde asker bir babanın ikinci çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlk okul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

TVEM kanalında 5 sene boyunca ana haberleri sundu ve haber müdürü olarak görev aldı. Haber bültenlerinin yanı sıra başka programları da hazırladı ve sundu. "Dünya Gündemi" programı ile birlikte başka ülkelerdeki siyasi, ekonomi ve yaşama dair haberleri ekrana yansıttı.

"Her şeyin başı sağlık" programıyla alanında uzman doktorlarla birlikte insan sağlığına katkı sağlamak için önemli projelere imza attı.

Güzel sunucu hem Türkiye hem dünya tarihine yakından tanıklık ederek, bir çok önemli programda hem moderatörlük hem de editörlük yaptı. Şuanda CNNTürk'te moderatörlük hem de sunuculuk yapmaktadır.

Özgür, doğayla iç içe yaşamayı seviyor. Ruhunu ve bedenini bu şekilde dinlendiriyor.

Hayvanlara düşkünlüğüyle biliniyor. Evinde de evcil hayvanları var. Barınak ziyaretlerine fazlasıyla önem veriyor