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  3. Göksu'dan İBB'ye sert eleştiri: “İBB, yasal borçlanma sınırlarını aştı"

Göksu'dan İBB'ye sert eleştiri: “İBB, yasal borçlanma sınırlarını aştı"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi" ifadelerine yer verdi.

Göksu'dan İBB'ye sert eleştiri: “İBB, yasal borçlanma sınırlarını aştı"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda borçlanma konularına değindi. Yasal borçlanma limitlerinin aşıldığını ifade eden Göksu, "İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirdi" ifadelerine yer verdi.

"BORÇ ALAMAYACAK DURUMA GETİRDİ"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB yönetimini eleştirdi. Göksu paylaşımında, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Göksu'dan İBB'ye sert eleştiri: “İBB, yasal borçlanma sınırlarını aştı"

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