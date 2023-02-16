Goktan Corut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktan Corut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goktan Corut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goktan Corut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Goktan Corut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktan Corut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goktan Corut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goktan Corut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goktan Corut 19 Haziran 2000 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goktan Corut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edo Boy Management yapmaktadır. Goktan Corut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Goktan Corut'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goktan Corut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goktancorutt/

Goktan Corutboyu ve yaşı kaç

Goktan Corut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goktan Corut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Goktan Corut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goktan Corut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Giresunspor U19

13 Temmuz 2020 yılında Giresunspor

26 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

30 Haziran 2023 yılında Giresunspor

Goktan Corut kimdir

Goktan Corut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goktan Corut şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Goktan Corut nereli

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