Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi

Köpeklerin insan hayatında çok büyük yerleri vardır. can dost olarak bilinirler. köpekler özellikle arama kurtarma faliyetleriyle gündeme gelir. bu akıllı köpekler eğitimli olup doğal afetlerde polisye olaylarda çok sıkca kullanılmaktadır. bu akıllı köpekleride insanlar eğitmektedir. Bu köpek eğitmenlerininde bir derneği vardır Bu derneğin başkanı Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Göktan Eker'in biyografisi.

KÖPEK EĞİTMENLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÖKTAN EKER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1971 Ankara doğumlu olan Polis ve Askeri Köpekler Eğitim Uzmanı Göktan Eker, Kırklareli’de ilk ve orta öğretimimi bitirdi. 1989 Polis Koleji ni, 1993 Polis Akademisi bitirdiğimde öğrenme isteği hala devam etmekteydi, bu yüzden Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler Ana Bilim dalında Yüksek Lisans yapmaya başladı. Sırası ile Polis Akademisi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim görevlerini yerine getirildi. Çevik Kuvvet Polis Köpekleri ile tanışmasına , Askeri ve Polis Köpeklerinin ülkemizde kullanımı araştırmasına ve sorgulamasına neden oldu. Zira K9 ların teşkilat içerisinde yeterli ve doğru kullanılmadığını düşünüyordu.

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Özellikle EGM İnterpol Daire Başkanlığı’nın da özel yardımı ile hemen hemen tüm dünyada ve özellikle kıta Avrupası’nda Polis ve Askeri köpekleri araştırdı. Bu araştırma sürecinde ilk yurt dışı deneyimimi ve kursumu Macaristan Dunakezsi Köpek Eğitim Merkezi’nde yaptı. Bu deneyim ve bilgi birikimi ile hazırladığı Ulusal Köpek Eğitim Merkezi Projesi’ni zamanın Emniyet Genel Müdürü Sayın Aladdin Yüksel’e sundu. Bu sunum hayatının dönüm noktası oldu, zira köpekleri seven Sayın Genel Müdür proje ile çok ilgilendi ve kişisel olarak projeyi destekledi.

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Ardından 1997 yılında Gölbaşı Polis Köpek Eğitim Merkezi’ nin kuruluşunu , Çevik Kuvvet’ten birlikte çalıştığı 10 Polis memuruyla birlikte gerçekleştirdi. Akabinde farklı illerden ve farklı tecrübelerde yeni arkadaşlarla ekibini kısa sürede büyüttü. Göktan Eker, ülkemizde iş köpekleri konusunda standartların oluşturulması için başta İngiltere Lancasire Polis Köpek Eğitim Merkezi, Almanya Stuckenbrock Köpek Eğitim Merkezini ziyaret etmiş ve eğitimler almış, kendi imkanlarıyla gittiği Hollanda Amsterdam Polisi Köpek Eğitim Birimi kurslarında uluslararası tecrübe edinmiştir. Jandarma Komutanlığı ve Gümrük kaçakçılık birimlerinin de emniyet birimleri ile K9’lar konusunda müşterek çalışmaları gerektiğini düşündüğünden özellikle bu iki kurumla işbirliği çalışmalarını başlattı.

Keşfetmeye meraklı ve özgür yapısı, Köpek Eğitim Merkezi’nin değişen idari yapısı ile örtüşmeyince memuriyetten ayrılarak, kendi köpek eğitim çiftliğini kurdu. ABD, Almanya, Kuzey Afrika, Rusya, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, İskandinav ülkeleri, Fransa, Belçika gibi ülkelerde meslektaşları ile sıkı ilişki içerisinde uluslararası tecrübeleri ülkemize aktarmaya devam etmektedir.

1999 depremi öncesi ve sonrasında arama kurtarma köpeği tecrübelerinin de birikimi ile iş köpekleri çalışma alanını geliştirdi. İz takibi köpekleri ile kayıp arama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmaları yürütürken yanı başımızda meydana gelen Irak kargaşası ve Amerikan askerlerinin Irak’a yerleşmesi, Irak’a yerleşik hale gelen Amerikalı birimlerin tedarik ihtiyacını doğurmuştu. Bu vesile ile Irak macerası başladı, 2,5 yıl kadar bu ülkede bomba ve koruma devriye köpekleri tedariki çalışmalarını yaptı.

2005 yılında Londra’da metrolarda meydana gelen patlamalar mesleki hayatında ayrı bir yer tutmaktadır. Patlamalar olmadan bir gün önce kara yolu ile musul hava alanına iki adet bomba köpeği ile gelen Eker, aynı gün Avrupa’nın farklı ülkelerinden nakliye uçağı ile gelen 50 kadar bomba köpeğininin uçaktan indilmesinde yardımcı olmuştur. Ancak patlamalar sebebi ile köpeklerin eğitmenleri hava trafiğinin durdurulması sebebi ile Musul’a giriş yapamadılar ve Eker, bir kaç gün köpeklerin bakım ve eğitimini üstendi. Bu olay iş köpekleri camiasında ülkemizi o ana kadar üçüncü ligde gören avrupalı meslektaşları tarafından hem köpeklere iyi bakım yapılması hem de yeterli düzeyde tekrar eğitimleri yapılması sebebi ile büyük mesleki saygınlık duymalarına, Eker’e ait köpeklerin yüksek puanla sınavı geçmeleri üzerine de Göktan Eker’in Uluslararası K9 Eğitmenleri arasında yerini almasını sağlamıştır. Kendi ifadesi ile “Fransız lejyonerler, Hollandalı üreticiler, Belçikalı decoylar, İskandinav patlayıcı uzmanları , Güney Afrikalı eğitmenler, Amerikalı firmalar derken kendimi köpek eğitim sektörünün adeta NBA’inde buldum .”

Irak tecrübesine bir süre köpekli paralı askerliği de ekleyerek, köpeklerin sadece eğitimi değil taktiksel kullanımı konusunda da hayatımın en önemli deneyimlerini kazanan Eker,artık köpeklerin üretimi yetiştirilmesi eğitimi ve taktiksel kullanımı konusunda istenilen seviyeye gelmiş, ülkemizde ve çevre ülkelerde çalışmalara başlamıştır.

Ülkemizde özel güvenlik temelli K9 ihtiyacını karşılayan K9 Güvenlik firması ile hizmetlere devam ederken, bir taraftan da yurtdışı çalışmalara devam eden Eker; Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Irak, Suriye, Danimarka, Fransa, Almanya, Rusya, Hırvatistan gibi ülkelerde bomba, mayın, arama kurtarma, koku takibi, narkotik köpekleri eğitimi idareci ve eğitmen eğitimi konularında çalışmalar yapmaktadır

2009 yılında Amerika Las Vegas’ta katıldığı iş köpekleri konferansının ardından dünyanın en büyük iş köpekleri pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne iş yapmaya başlayan Eker, 2010 yılında geleneksel olarak Indiana eyaletinde 10.su gerçekleşen K9 olimpiyatlarına katılan eker Kendisine verilen EPOS ile sadece 4 gün çalışıp, iz takibi ve bina operasyonu dallarında iki olimpiyat ikinciliği almıştır.

Bu kadar yurtdışı tecrübesi, köpeklerin üstün becerilerinin kendisini köpeklerin başka hangi alanlarda eğitilebileceğini de araştırmaya ittiğini belirten eker çay ve sigara bulan köpeklerden kan ve sperm bulan köpeklere kadar bir dizi farklı çalışmalar yaptı. Sahte ilaç, cep telefonu, ceset arama derken çalışma yelpazesi iyice büyüdü. Her ne kadar etik kuruldan beklenen onayın alınamaması yüzünden kanserli hücre tespit köpekleri projesi yarım kalsa da, bu konuda bir program geliştiren Eker, koku takibi (Mantrailing) köpeklerinin ülkemizde tanınmasına ve eğitilmesine öncülük etmiştir.

Göktan Eker, halen kurucusu olduğu K9 Güvenlik Eğitim Merkezi’nde iş köpekleri eğitiminin yanı sıra; itaat eğitimleri, koruma eğitimleri, spor köpekleri eğitimi, kurumsal eğitimler gibi köpek eğitiminin pek çok alanında kendi ekibi ile birlikte hizmet vermektedir.

2015 Ylında Köpek Eğitmenleri Derneğini Kurdu

Uluslararası standartlar çerçevesinde ülkemizde mesleki etik kuralları belirlemek ve uygulanması için rehberlik etmek, Ülkemiz köpek eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bilinçli köpek sahibi ve doğru eğitimli köpek sayısını arttırmak, ülkemizde konu ile ilgili insan kaynakları kalitesini ve sayısını arttırmak için gerekli olan eğitimleri vermek suretiyle eğitmenler eşliğinde kurs, seminer, konferans, yarışma ve etkinlikler düzenlemek derneğimizin amaçları arasındadır.

Amacımız köpekle birlikte yaşam kültürünü bir çok açıdan ele alabilmek, mesleki standartların oluşturulmasının yanı sıra bu konudaki yerel ve ulusal sorunlara çözüm üretebilmektir.