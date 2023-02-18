Göktaş isminin anlamı nedir, Göktaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Göktaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Göktaş ismi ne demek, Göktaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Göktaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Göktaş İsminin anlamı nedir? TDK Göktaş anlamı:

Göktaş ismi Türk Dil Kurumunda Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim anlamında tanımlanmaktadır.

Göktaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Göktaş ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Göktaş isminin kökeni:

Göktaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 17 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Göktaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Göktaş isminin rengi:

Deniz Mavisi

Göktaş ismindeki harf sayısı:

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İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Göktaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Göktaş ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Göktaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Göktaş ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ö : 19

K : 14

T : 24

A : 1

Ş : 23

= 89 – Göktaş İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Göktaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Göktaş ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Göktaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ö: 6 K: 2 T: 2 A: 1 Ş: 1 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Göktaş isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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