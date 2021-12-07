Gökte ararken yerde kaza yaptı! Kamyon ile uçak çarpıştı! Almanya otobanında akıllara durgunluk veren olay!

Almanya'nın Schwarzbachtalbrücke isimli otobanında bir uçak ve yük aracı olan TIR çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Hollanda'ya gidecek olan uçak, ülkenin Fransa sınırında yer olan bölgede otobana acil iniş yapmak zorunda kaldı. O esnada yoldan geçen TIR ile çarpışan uçak hurdaya dönerken, pilot kazayı hafif yaralarla atlattı.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük bir kazaya sebep vermemek için acil iniş yapan pilot, otobanda TIR ile kafa kafaya gelip çarpışınca, yoldan geçen diğer araçlar durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, hafif yaralanmış pilotu ambulansla hastaneye kaldırdı. TIR şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.