Goktug Unuvar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktug Unuvar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goktug Unuvar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goktug Unuvar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goktug Unuvar 28 Şubat 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Göktuğ Kaan Ünüvar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goktug Unuvar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iHt Seniors yapmaktadır. Goktug Unuvar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 18 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Goktug Unuvar'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goktug Unuvar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goktug Unuvar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goktug Unuvar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goktug Unuvar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2016 yılında DSİ Bent Alt

14 Ekim 2016 yılında Eskişehir Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehir U19

18 Ekim 2020 yılında Eskişehirspor

Goktug Unuvar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goktug Unuvar şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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