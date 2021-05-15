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Göktuğhan Argın açıkladı: Süper Lig'de şike/teşvik iddiası

Bağımsız Ekran YouTube kanalının sahibi Göktuğhan Argın, şike / teşvik iddiaları nedeniyle bir otelin kamera görüntülerinin incelenmeye başladığını ifade etti.

Göktuğhan Argın açıkladı: Süper Lig'de şike/teşvik iddiası

Bağımsız gazeteci ve Bağımsız Ekran YouTube kanalının sahibi Göktuğhan Argın sosyal medya hesabından Süper Ligin bitimine bir maç kala çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Argın, şike veya teşvik iddiaları kapsamında bir otelin kamera görüntülerinin incelenmeye başlandığını söyledi.

Argın yaptığı paylaşımda," Şike/Teşvik iddialarıyla ilgili bir otelin kamera görüntüleri incelenmeye başlanmış. İddialar doğruysa lig yarın matematiksel olarak bitse de hukuken bitmeyebilir." ifadelerini kullandı.

 

Göktuğhan Argın açıkladı: Süper Lig'de şike/teşvik iddiası

Tayfun Altuntaş
Editör
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