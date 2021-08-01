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Göktürk uyduları ülkedeki yangınları uzaydan görüntüledi!

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından uzaydan çekilen görüntüler, yangının yarattığı zararı ortaya koydu

Göktürk uyduları ülkedeki yangınları uzaydan görüntüledi!

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uydudan görüntüledi. Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Göktürk uyduları ülkedeki yangınları uzaydan görüntüledi!

Yangın söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüleyince, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında fotoğrafları paylaştı. Uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Göktürk uyduları ülkedeki yangınları uzaydan görüntüledi!

Bahsi geçen uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

 

 

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