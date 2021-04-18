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Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü. Arabalarını yıkatmak isteyen sürücüler ise oto yıkamacılara akın etti.

Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.

GÖKYÜZÜ TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

Megakent'te ise gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi. İstanbul'un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü. Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.

Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini "Çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım" şeklinde ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde yağan çamur yağışının ardından otomobil sahipleri araçlarını yıkatmak için açık olan oto yıkamacılarda soluk aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

Gökyüzü turuncu renge büründü! İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu

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