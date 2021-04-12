Gökyüzünde kuş gibi süzüldüler! Özel Kuvvetler’in muhteşem gece sızma atlayışları
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı yine gurur kaynağı oldu.
"BAYRAĞIMIZIN, ONURUMUZUN BEKÇİLERİ"
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." notuyla paylaşılan görüntülerde, Özel Kuvvetler Komutanlığı bağlısı personellerin gece gerçekleştirdiği paraşütle sızma atlayışı yer aldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı