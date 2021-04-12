1.5 milyon liralık vurgun yapan 18 kişilik çete yakalandıGökyüzünde kuş gibi süzüldüler! Özel Kuvvetler’in muhteşem gece sızma atlayışlarıÇorum'da kaza! 1 kişi ağır yaralandıDiyarbakır imsakiye 2021: Diyarbakır iftar vakti saat kaçta? Diyarbakır akşam ezanı saatiUz. Diyetisyen Veysel Ciğerli'den beslenme tavsiyeleriHeyecan başlıyor! Anadolu Efes basketbol yaz kampları dönüyorDenizli imsakiye 2021: Denizli iftar vakti saat kaçta? Denizli akşam ezanı saatiGıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası ile israfın önüne geçilecekGeleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazan heyecanıÇorum imsakiye 2021: Çorum iftar vakti saat kaçta? Çorum akşam ezanı saati
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Gökyüzünde kuş gibi süzüldüler! Özel Kuvvetler’in muhteşem gece sızma atlayışları

Gökyüzünde kuş gibi süzüldüler! Özel Kuvvetler’in muhteşem gece sızma atlayışları

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı yine gurur kaynağı oldu.

"BAYRAĞIMIZIN, ONURUMUZUN BEKÇİLERİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." notuyla paylaşılan görüntülerde, Özel Kuvvetler Komutanlığı bağlısı personellerin gece gerçekleştirdiği paraşütle sızma atlayışı yer aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT