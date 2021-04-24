Gökyüzünde renk şöleni! 23 Nisan’da havai fişekli kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramankazan Belediyesi her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan'da da geleneği bozmayarak gece havai fişek gösterisi düzenledi. Pandemi tedbirleri dolayısıyla evlerinde olan çocuklar ve vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden bu muhteşem renk cümbüşünü izledi.

KUTLAMA GELENEK HALİNE GELDİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını riski nedeniyle bu yıl da çocukların 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Oğuz, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Yavrularımızın isteği üzerine geçen yıl başlattığımız ve artık gelenek haline gelen milli bayramlarda havai fişek gösterimiz bu yıl da yine renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarımıza müthiş bir gösteri sunduk. 23 Nisan kutlu olsun, nice yüz yıllara" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı