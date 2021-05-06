Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada paylaşılan ve Bursa'da çekildiği öğrenilen görüntü tartışmaya yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Gökyüzünde ilerleyen cisimlerin yer aldığı görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Bazı Twitter kullanıcılarının İstanbul'dan da görüldüğünü aktardıkları ilginç duruma ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Gökyüzünde sıra halinde ilerleyen cisimlerin fotoğraflarına paylaşılırken söz konusu cisimlerin Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş uydu takımı olduğu düşünülüyor.

İşte o fotoğraflar:

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

- "Uzaylılar gelin almaya gidiyo ufo konvoyu yapmışlar"



- "Biz Uzaya gidemeyince,

Uzaylılar konvoy halinde bize geldi..

Hayeller; Beyaz UFO lu prens

Gerçekler;Elon Musk uyduları.."

- "Bugün SpaceX in uydu takımyıldızına (Starlink) denk gelen kişiler olmuş ve hâliyle 12 tane noktayı eş zamanlı hareket ederken görünce bir UFO heyecanlanması olmuş"