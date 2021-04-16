İhya isminin anlamı nedir, İhya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trafik polisleri nöbette! Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyorTüm umutlarını Türkiye'ye bağlayan göçmenlerin sözleri yürekleri sızlattıBu lezzet çok beğenildi! Ramazan’a özel ‘hurmalı lokum’Eşem isminin anlamı nedir, Eşem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tekirdağ'da yangın söndürme tüpü eğitimi verildi: Yeşil göstergeye dikkat!Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı hangara çekildi, Sol motor kısmında arıza meydana geldiRamazan otobüsü her akşam başka bir mahalleye keyifli anlar yaşatıyorYaralı hayvana merhamet eli! Arabanın çarptığı çoban köpeği tedavi altına alındıKırşehir'de geniş katılımlı toplantı ve etkinliklere yasak geldi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Van'ın Başkale ilçesinde uçurtma şenliği heyecanı yaşandı. Türkçe Öğretmeni Rahime Şener, düzenlediği uçurtma şenliğiyle öğrencilerine rüya gibi bir gün yaşattı.

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Van'ın Başkale ilçesinde Türkçe Öğretmeni Rahime Şener, düzenlediği uçurtma şenliğiyle öğrencilerinin gönüllerince eğlenmelerini sağladı. İlçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'ndeki okulda görevli Şener, öğrencilerinin güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'tan yardım istedi. Öğretmenin talebine kayıtsız kalmayan Solak, okula 40 uçurtma gönderdi. Mahalledeki açık alanda düzenlenen uçurtma şenliğine ilgi gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

"MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU"

Mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti. Şener ise çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduğu için Kaymakamımız Asım Solak'a çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Gökyüzünü renklendirdiler! Başkale’de öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT