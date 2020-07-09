Alanyaspor'un Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede takımının 2 golünü atan Cisse, Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'dan 1 gol fazla atarak gol krallığında birinci sıraya yükseldi. Cisse'nin 22, Sörloth'un ise 21 golü bulunuyor.

"HEDEFİM 16 İDİ"

Galatasaray maçında attığı goller ile gol krallığında zirveye yükselen Cisse, bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse benim bu seneki hedefim 16'ydı. 16'yı geçtikten sonra sahada bulunduğum her an zevk almaya bakıyorum. Takımımın hedeflerine ulaşmak adına elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

PAPISS CISSE'NİN ALANYASPOR PERFORMANSI

Kariyerinde Premier Lig tecrübesi de bulunan golcü futbolcu Cisse, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'a imza atmıştı. Süper Lig'de forma giymeye başladığı günden itibaren Alanyaspor formasıyla 61 maça çıkan Cisse, toplamda 42 gol attı. İlk sezonunda 26 maçta 16 golle oynayan Senegalli golcü, bu sezon 29 maçında 22 gole ulaştı.