Golan Beni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golan Beni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Golan Beni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Golan Beni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Golan Beni 31 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da בני גולן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Golan Beni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Golan Beni'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Golan Beni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Golan Beni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Golan Beni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Golan Beni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Hapoel Raanana

19 Eylül 2022 yılında H. Jerusalem

Golan Beni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Golan Beni şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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