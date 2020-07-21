Gölbaşı Belediyesinden ailelere cenaze hizmeti

Gölbaşı Belediyesi tarafından yakınını kaybeden ailelere destek veriliyor. Belediye ekipleri, cenaze evlerinde masa sandalye temininden çadır kurulumuna, ambulans hizmetinden cenaze nakil hizmetine kadar bütün işlemlerde ailelere yardımcı oluyor.

Gölbaşı Belediyesi, yakınını kaybeden ailelere destek oluyor. Belediye ekipleri tarafından ailelere, cenaze evlerinde masa sandalye temininden çadır kurulumuna, ambulans hizmetinden cenaze nakil hizmetine, cenaze yakınlarına şehir içi ücretsiz otobüs servisinden kısa mesajla anlık bildirimlere kadar pek çok hizmet sunuluyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce de andezit taşından üretilen musalla taşı hizmeti de veriliyor.

Çay, şeker, gül suyu, peçete, bardak, lokum, kefen gibi malzemeleri içeren cenaze paketinin Gölbaşı Belediyesi tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verildiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Sağlık İşleri Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımıza hızlıca dönüş sağlanıyor. Cenaze doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetler belediyemiz tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Cenazesi olan Gölbaşılılar talep etmeleri halinde ücretsiz çadır kurulumunun yanı sıra, masa ve sandalye hizmetinden de faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda bayram hazırlıkları başladı

Defin sonrası verdiği hizmetler ile de vatandaşın yanında olduklarını aktaran Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediyesi olarak hizmetlerimizin odağında insan var. Biz sadece iyi günde değil, vatandaşlarımızın en zor günlerinde de yanlarındayız. Belediye olarak bu zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne görev varsa yerine getiriyoruz. Mezarlılarda yaptığımız hijyen ve temizlik çalışmaları ile bakım onarımları sık sık yapılıyor" dedi.

Kaynak: İHA