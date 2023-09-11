Gölbaşı Belediyesi’nden öğrencilere servis desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrenciler için 2021 yılında başlattığı ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, öğrencilere ulaşım desteğinde bulunuyor ve bu sayede eğitim yolunda engeller kaldırılıyor. Öğrenciler merkezde belirlenen duraklardan alınıp okullarına bırakılıyor. Eğitime her alanda destek vermeye devam eden Şimşek, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Şimşek, gelen talebe göre sayının artabileceğini vurgulayarak, "2021 yılında öğrencilerimizin okula giderken yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmak için öğrencilerimize bu kolaylığı sağlamaya başlamıştık. Belediyemize ait araçlarımızla ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz. Ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizi belirlenen noktalardan alıp okullarına, okullarından da alıp yine belirlenen merkezi noktalara bırakıyorlar. Eğitim varsa, gelecek de var. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize ve değerli velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)